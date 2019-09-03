ГБР открыло дело по факту возможного препятствования Парубием осуществлению избирательного права

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту возможного препятствования экс-председателем Верховной Рады Андреем Парубием осуществлению избирательного права, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ГБР.

"Дело открыто по ч.4 ст.157 (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму либо деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса.", – отметили в ГБР.

Уголовное производство было открыто 20 августа по решению суда