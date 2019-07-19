ГБР проверяет причастность Порошенко к бегству судьи Чауса в Молдову

Государственное бюро расследований начало расследовать возможную причастность окружения пятого президента Петра Порошенко к вывозу из Украины экс-судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, подозреваемого в коррупции.

О начале расследования сегодня сообщила пресс-служба ГБР.

Уголовное производство зарегистрировано на основании информации, обнародованной в СМИ. В частности, о бегстве Чауса в Молдову при помощи охраны президнета Порошенко заявил бывший начальник ГУНП в Винницкой области Антон Шевцов в интервью интернет-изданию "Страна". Почему Шевцов не обратился напрямую в правоохранительные органы, не уточняется.

На данный момент ГБР проверяет обнародованные факты. Предварительная квалификация преступления - ч. 2. ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины способом, опасным для жизни или здоровья лица, совершенная по предварительному сговору группой лиц, или служебным лицом с использованием служебного положения) и ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса.

Напомним, сбежавшего судью Чауса 28 февраля 2017 задержали в Молдове по запросу Генпрокуратуры Украины. Его подозревают в получении в августе 2016 года $150 тыс. взятки за условный срок для 74-летней пенсионерки, которая торговала димедролом и другими наркотическими веществами.

Чаус не был задержан из-за его судейского иммунитета и успел сбежать в Крым, оккупированный Россией. С судьи сняли неприкосновенность уже после побега. Сейчас Украина добивается экстрадиции Чауса.

Комиссия при президенте Молдовы отклонила запрос Чауса о политическом убежище. По материалам LB.ua