Генерал Замана: Для врегулювання ситуації на Донбасі необхідно шукати нові шляхи з залученням міжнародної спільноти, крім реалізації Мінських угод

Для врегулювання ситуації на Донбасі необхідно шукати нові шляхи з залученням міжнародної спільноти, крім реалізації Мінських угод, вважає екс-начальник Генерального штабу Збройних сил України, кандидат у народні депутати за списком партії «Сила і Честь» Володимир Замана.

«Досягти врегулювання ситуації на Донбасі виконанням Мінських угод, мені здається, проблематично. Потрібно знаходити інші шляхи за допомогою міжнародної спільноти, насамперед США та Великої Британії», — сказав він в ексклюзивному інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

Екс-начальник Генштабу переконаний, що питання Донбасу та Криму не можна розділяти, їх необхідно вирішувати в комплексі.

«Якщо ми зараз підемо шляхом вирішення питання Донбасу, то ускладнимо проблему Криму», — зазначив він.

«Я не бачу вирішення питання щодо Донбасу найближчим часом. Припинення вогню — так, можливо. А в подальшому буде або заморожений конфлікт, або розблокування торгівлі», — прогнозує Замана.