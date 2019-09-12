Геращенко пропустит пять заседаний из-за "зеленых человечков"

Депутаты от правящей партии почувствовали себя оскорбленными и добились наказания для бывшего вице-спикера.

Регламентный комитет Верховной Рады решил лишить народного депутата Ирину Геращенко права участия в пяти заседаниях парламента за неэтичные высказывания. Соответствующее решение поддержали пять из шести членов комитета. Об этом 12 сентября сообщило агентство Интерфакс.

Инициатором обращения к регламентному комитету был лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахания. Его оскорбило то, что Геращенко назвала его коллег по партии "зелеными человечками". Что такого наговорила Геращенко

События развивались 10 сентября. В Раде было много эмоций и "Европейская солидарность" очень переживала за соблюдение регламента. В какой-то момент Ирина Геращенко вышла к трибуне со всеми коллегами по фракции и взяла слово. В ходе своей эмоциональной речи она заявила буквально следующее:

"5 лет назад "зеленые человечки" захватили Крым, сейчас "зеленые человечки" захватывают украинский парламент."

Данное заявление очень оскорбило представителей "Слуги народа", чьи партийные цвета являются ярко-зелеными, и они решили не оставлять Геращенко безнаказанной.

Сама депутат считает, что имеет право высказывать свои мысли, пока в стране действует свобода слова. КОГО ЕЩЕ НАКАЗАЛИ Депутаты-кнопкодавы публично раскаялись и отказались от зарплат

Утреннее заседание Верховной Рады началось с публичного раскаяния парламентариев, которых уже успели поймать на кнопкодавстве. Все началось с того, что слово взяла депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко. Она попросила главу парламента Дмитрия Разумкова принять меры и повлиять на тех парламентариев, которые нарушают регламент. Спикер Верховной Рады предложил передать слово самим нарушителем и позволить им раскаяться за свои нарушения. По материалам КП в Украине.