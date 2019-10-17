Гладковский в знак протеста против задержания объявил голодовку

Президент корпорации "Богдан", экс-замсекретаря СНБО Олег Гладковский, задержанный в четверг сотрудниками Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) в аэропорту "Борисполь", называет незаконным его задержание и в знак протеста "против произвола правоохранительных органов" объявляет голодовку, сообщили в пресс-службе корпорации.

По словам Гладковского, никаких ограничений на его выезд за границу никогда не было, повесток с вызовами на допрос или для проведения следственных действий не направлялось.

"Я все время сотрудничал с детективами НАБУ, давая показания и необходимые пояснения. За последние полгода после возвращения в корпорацию " Богдан" я десятки раз вылетал за границу для участия в переговорах с бизнес- партнерами и всегда возвращался в Украину", - цитирует его заявление пресс- служба.

Президент автомобильной корпорации назвал сегодняшнее задержание "грязным пиаром" и подчеркнул политическую мотивированность "незаконного преследования, которое не имеет иной цели, кроме создания картинки для ТВ". По материалам Интерфакс-Україна.