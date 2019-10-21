Гладковский вышел на свободу после внесения залога

Бывшему заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Олегу Гладковскому надели электронное средство контроля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил адвокат Гладковского Руслан Волынец журналистам в Киеве.

"Залог внесен, все процедурные документы оформлены, и вы видели, что Олег Владимирович был освобожден из СИЗО. Будем дальше исполнять другие части постановления суда - нам нужно сдать паспорта", - заявил он.

"Да, браслет надели, браслет есть, исполняем решения суда. Мы не согласны, но нужно его исполнять", - добавил Волынец.

Как сообщал УНАИН, 17 октября Гладковского задержали сотрудники НАБУ возле ресторана неподалёку от Бориспольской трассы после того, как он пытался покинуть территорию Украины через аэропорт "Борисполь", но его не пропустили пограничники.

18 октября в САП заявили, что экс-чиновник уведомлен о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364 (злоупотребление властью и служебным положением) и ст.366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

По данным следователей, в результате деятельности Гладковского государству был нанесен ущерб более чем 10,62 млн грн.

Кроме того, заявили в САП, Гладковский не задекларировал доходы супруги, полученные ею от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре столицы.

Прокуроры САП просили ВАКС взять Гладковского под стражу с альтернативой внесения залога в 100 млн грн, однако суд постановил избрать экс-чиновнику меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 10,6 млн грн.

Сегодня, 21 октября, за Гладковского внесли залог, и он вышел из СИЗО.