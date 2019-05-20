Глав фракций пригласили на встречу с Зеленским насчет роспуска Рады - нардеп

Председатели парламентских фракций на завтра приглашены на встречу с президентом Владимиром Зеленским для проведения консультаций по роспуску Верховной Рады.

Об этом председатель фракции "Самопомич" Олег Березюк сообщил в комментарии УНИАН.

"Я получил официальное письмо за подписью президента Украины о том, что завтра он приглашает руководителей фракций к себе на 10 часов для обсуждения вопроса роспуска парламента", - сказал Березюк.

По ого словам, в сообщении написано, что будут консультации "о досрочном прекращении полномочий".

На уточняющий вопрос, состоится ли встреча в Администрации президента на Банковой или в другом помещении, Березюк сказал: "Я как-то не заметил что что-то другое будет. Я думаю, что на Банковой".

Как сообщал УНИАН, 17 мая фракция "Народный фронт" заявила о выходе из коалиции.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил о прекращении деятельности коалиции в парламенте.

Согласно законодательству, после объявления об отсутствии коалиции фракции могут в течение 30 дней договориться о создании новой. В случае, если коалиция не создана, президент имеет право объявить о роспуске парламента и назначить досрочные выборы. Однако за полгода до очередных парламентских выборов, которые запланированы на 27 октября, законодательством установлен мораторий на досрочный роспуск Верховной Рады.

Сегодня, 20 мая, Зеленский анонсировал роспуск Верховной Рады восьмого созыва и проведение досрочных парламентских выборов. По материалам УНИАН