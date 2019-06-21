Глава администрации Януковича Клюев идет в Раду

Глава Администрации беглого президента Виктора Януковича Андрей Клюев будет баллотироваться в народные депутаты на досрочных выборах в Верховную Раду

Об этом сообщают источники в ЦИК, передает "ДС" со ссылкой на theБабель.

Клюев планирует баллотироваться по 46-му одномандатному округу в Донецкой области от Либерально-демократической партии.

Отметим также, что документы в ЦИК Клюев подавал не лично, а черезглаву партии. Центризбирком пока не зарегистрировал соратника Януковича, этот вопрос рассматривается.

Важно подчеркнуть, что Клюев не жил в Украине после Евромайдана, а для участия в парламентских выборах гражданин Украины должен проживать в стране последние 5 лет.

В мае 2015 года Генеральная прокуратура Украины подала в Верховную Раду запрос о снятии неприкосновенности и привлечении к уголовной ответственности Сергея Клюева. Его подозревали в мошенничестве и растрате государственного имущества. Как сообщала ГПУ, братья Андрей и Сергей Клюевы приобрели "Завод полупроводников" и обслуживали кредит за счет государственных средств. Парламентарии поддержали генпрокурора и позволили арест. Однако, депутат бежал из страны.