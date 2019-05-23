Глава ЦИК назвала дату старта избирательной кампании

В Украине в пятницу, 24 мая, начинается избирательная кампания внеочередных выборов в Верховную Раду.

Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук во время брифинга в четверг, сообщает корреспондент Укринформа.

"Избирательный процесс начинается со следующего дня после опубликования указа Президента. Сегодня он опубликован. С 24 мая начинается избирательный процесс", - сказала она. Читайте также: Верховный суд пока не получал жалобу на указ о роспуске Рады - Слипачук

Как сообщал Укринформ, Президент Владимир Зеленский 20 мая во время инаугурационной речи объявил о роспуске парламента. Во вторник, 21 мая, Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий парламента и назначении внеочередных выборов на 21 июля. В четверг, 23 мая, указ вступил в силу после опубликования в "Урядовом курьере".