Глава МИД уже дал согласие на "формулу Штайнмайера" на встрече 2 сентября

Министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил о том, что он дал согласие на так называемую "формулу Штайнмайера" по урегулированию ситуации на оккупированной части Донбасса.

Об этом он заявил на совместном заседании парламентских комитетов по евроинтеграции и иностранных дел, сообщает "Европейская правда".

"Мы договорились о формуле Штайнмайера на встрече советников 2 сентября, и я могу привести то, на что я дал согласие. Закон об особом статусе вступает в действие в предыдущем формате на момент проведения выборов, а окончательно вступает в силу после решения БДИПЧ ОБСЕ (о признании выборов честными, - ред.)", - сказал Пристайко.

"Это - то, что записано в решении. Больше там ничего нет. Надо чтобы все партии, представленные за этим столом, все медиа, представленные здесь, имели доступ к выборам, и так далее. Только тогда выборы могут быть признаны такими, что соответствуют стандартам ОБСЕ", - добавил министр.

Как известно, Россия требует от Украины официального письменного подтверждения "формулы Штайнмайера" в качестве условия для Нормандской встречи на высшем уровне.

Исходя из этого, согласие Пристайко на встрече 2 сентября было предварительным - речь шла о согласовании текста формулы, а не ее официальном утверждении со стороны государства. По материалам УНИАН.