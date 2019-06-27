Глава партії "Слуга народу" виступив проти виходу України з ПАРЄ

Партія "Слуга народу" виступає проти виходу української делегації з Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) попри повернення Росії до цієї організації.

Про це в інтерв'ю "Українському радіо" заявив глава партії Дмитро Разумков.

"Позиція партії "Слуга народу" така, що виходити зараз з ПАРЄ не є доцільним, оскільки в подальшому, коли ми пройдемо до парламенту, ми не зможемо представляти Україну на цій арені. Розвернутися й піти - це не конструктивно", - сказав він.

На думку Разумкова, рішенню щодо повернення Росії передувала "низка різних дій, а часто й бездіяльності, зокрема й з боку України".

"Але все міняється і позиція нового парламенту зможе повпливати на подальші поді", - вважає він.

ВідеоПАРЄ все-таки погодилася повернути росіян до свого складу без жодних санкцій

Такі результати голосування, яке лічені хвилини тому завершилося у Страсбурзі. Оскаржити повноваження російської делегації намагалися Україна та Грузія після того, як парламентарі вирішили повернути до ПАРЄ російську делегацію. Як пройшло голосування, чому такі результати і як на рішення реагує українська делегація - дивіться далі.