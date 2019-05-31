Глава украинского МИД будет просить парламент поддержать его отставку

Министр иностранных дел Павел Климкин предложил депутатам Верховной Рады поддержать его просьбу об отставке. Министр считает, что новый глава державы имеет право выстроить собственную внешнеполитическую стратегию.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Как вы помните, я уже давно решил подать в отставку. Написал заявление заранее и подал ее сразу после инаугурации. Сделал это искренне и открыто, потому что считаю, что это соответствует настоящий европейской политической культуре, написал Климкин, отметив, что уже был на на заседании Комитета по иностранным делам Верховной Рады и призвал депутатов поддержать его решение. Об этом же министр намерен просить и всех членов парламента.

Что касается команды Зеленского, то Павел Климкин считает, что президент имеет право на собственное видение проблем и ключевых вопросов.

"Считаю, что новый глава государства имеет право сформировать собственную команду и выстроить собственную внешнеполитическую стратегию, донести до общества и реализовать вместе с командой", - подчеркнул Климкин.

Министр, пока еще действующий, поделился, что оставлять политику - и внешнюю, и в целом - не собирается.

О намерении подать в отставку после прихода к власти Владимира Зеленского Павел Климкин заявил еще 6 мая, после встречи с новоизбранным президентом.

Павел Климкин является двенадцатым министром иностранных дел Украины. Он занимал должность с 19 июня 2014 года. В истории независимой Украины Климкин дольше всего возглавляет МИД.

Отметим, что министр иностранных дел назначается по квоте президента Украины. По материалам ZN.UA