Глава Управления госохраны Гелетей подал рапорт об отставке
Начальник Управления государственной охраны (УГО) Валерий Гелетей подал рапорт об отставке на имя Президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом Гелетей проинформировал на своей странице в Facebook.
"Прошу вашего решения об увольнении меня с должности начальника УГО Украины по собственному желанию", - говорится в тексте рапорта от 22 мая, скан- копию которого опубликовал Гелетей.
Комментируя поданное заявление, он отметил, что гордится каждым своим рабочим днем в ведомстве, и поблагодарил личный состав УГО.
"Вместе с тем, понимаю, что новоизбранный Президент Украины должен формировать свою собственную команду. Для себя я решил, что напишу рапорт на увольнение после инаугурации, поскольку оставить свое подразделение в преддверии этого важного события было бы безответственно", - подчеркнул Гелетей.
Он пожелал своему преемнику мудрости и сил на службе.
"За эти почти пять лет мы смогли сделать из охранного ведомства профессиональную спецслужбу европейского уровня. Было много вызовов, опасностей, сложностей, больших и маленьких проблем, но все это каждый день делало нас только сильнее и опытнее. Уходя с поста руководителя Управления государственной охраны Украины, я буду продолжать свою преданную службу Государству, Народу, Закону", - подытожил Гелетей.
Стоит отметить, что Валерий Гелетей был назначен начальником УГО 15 октября 2014 года. Перед тем он возглавлял Минобороны Украины. По материалам #Буквы