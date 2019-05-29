Главой Службы безопасности президента стал охранник Коломойского

Президент Владимир Зеленский назначил нового руководителя Службы безопасности Президента Украины. Соответствующий указ No337/2019 опубликован на официальном сайте главы государства.

На эту должность гарант назначил Максима Донца. Также он будет заместителем начальника Управления государственной охраны.

По данным некоторых СМИ, Донец бывший охранник украинского олигарха Игоря Коломойского. После того, как Зеленский объявил о том, что он идет на президентские выборы, Донец начал его всегда сопровождать.

"Назначить Донца Максима Андреевича заместителем начальника Управления - начальником Службы безопасности президента Украины Управления государственной охраны Украины", - говорится в указе No337/2019. По материалам NEWSONE