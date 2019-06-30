"Голос" не идет в Верховную Раду для того, чтобы стоять на трибуне и произносить пустые речи

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук допустил, что пойдет работать в исполнительную власть.

Об этом он заявил в воскресенье в эфире канала ICTV, передает "Украинская правда".

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На вопрос, действительно ли он не планирует прекращать концертную деятельность в случае прохождения "Голоса" в Верховную Раду, Вакарчук сказал: "Если не буду при этом в исполнительной власти. Потому что в исполнительной власти, видимо, это будет невозможно".

На уточнение, означает ли это, что он не исключает возможности своей работы в исполнительной власти, Вакарчук ответил: "Безусловно".

"Если мы идем во власть, если мы идем в политику, то мы хотим брать на себя ответственность. Мы не идем в Верховную Раду для того, чтобы стоять на трибуне, произносить пустые речи, как многие политики и говорить: "Мы никакого отношения к ситуации в государстве не имеем", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, политическая партия "Голос" Святослава Вакарчука надеется набрать на внеочередных выборах в Верховную Раду до 20%.