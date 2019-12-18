Гончарук назвал нормальным процессом увольнения из Минздрава: уходят "лояльные к Супрун"

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что увольнения должностных лиц Министерства здравоохранения является нормальным процессом, а не проблемой. По его словам, увольняются лишь те, кто лояльны к предыдущему министру Ульяне Супрун.

Об этом премьер рассказал во время открытия Офиса противодействия рейдерству в Киеве, передает "Укринформ".

"За эти сто дней уволены по собственному желанию или по другим причинам сотни государственных служащих из разных ведомств. Ситуация в Минздраве заключается в том, что туда зашла новая команда, и далеко не все люди, которые были лояльны к предыдущему министру, госпоже Ульяне Супрун, нашли общий язык с новым министром. Я это с этим связываю", - сказал Гончарук.

По его словам, это нормальный рабочий процесс.

Глава правительства заверил в том, что смена заместителей министра здравоохранения не повлияет на ход медреформы.

Напомним, 17 декабря заместительница министра здравоохранения Младена Качурец подала в отставку через три месяца после назначения. Она отметила, что рассчитывала на продолжение трансформации здравоохранения "вместе с сильной командой госслужащих", но реальность оказалась разочаровывающей уже с первых дней.

"За три месяца я убедилась, что политические решения откладываются, а публично озвучивается позиция, которая не обсуждалась внутри МЗ или обсуждалась без участия специалистов, которые непосредственно над ними работают".

20 ноября Кабинет министров уволил заместителя министра здравоохранения Михаила Загрийчука. А 25 ноября подал в отставку глава Национальной службы здоровья Олег Петренко. 6 декабря заявила о том, что увольняется, Гендиректор Директората стратегического планирования и евроинтеграции Ирина Литовченко.

Вчера заявление об увольнении написал директор Центра общественного здоровья МЗ Владимир Курпита.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в интервью LB.ua рассказала, что в министерстве много людей, на которых нельзя положиться. По материалам LB.ua