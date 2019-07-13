Гордон: Смешко встановив рекорд — набрав 6%, не маючи ні спостерігачів, ні членів комісії, ні білборда, ні відеоролика

Під час президентської кампанії Ігор Смешко встановив абсолютний рекорд – він офіційно набрав 6%, не маючи ні спостерігачів, ні членів комісії, ні білборда, ні відеоролика. Про це заявив відомий журналіст, керівник виборчого штабу партії «Сила і Честь» Дмитро Гордон в інтерв’ю виданню «Сьогодні».

«Володимир Зеленський говорить про те, що у нього будуть фішки, у нас вони теж будуть. Ми – нестандартні люди, я прекрасно розумію, що таке комунікація. Ми обов’язково донесемо до людей свою правду різними шляхами. Проте у нас не буде жодного білборда. Може бути, місцеві штаби на свій розсуд зроблять борди, але я категоричний противник цього. Ми підрахували, що 738 бордів коштуватимуть понад 600 тисяч доларів [понад 15 млн 200 тис. грн. – ред.]. У нас немає таких грошей», — сказав Дмитро Гордон.

Він нагадав, що під час президентської кампанії Ігор Смешко встановив абсолютний рекорд – він офіційно набрав 6%, не маючи ні спостерігачів, ні членів комісії, ні білборда, ні відеоролика. «Він витратив на свою кампанію 1 мільйон 800 тисяч гривень, зібрані людьми по 50-100-200 гривень. Загалом, це – фантастика. У нас є два сюрпризи президентських перегонів – Ігор Смешко і Володимир Зеленський. Про це написали всі західні газети», — зазначив керівник виборчого штабу партії «Сила і Честь».

Із цього Дмитро Гордон робить висновок: виявляється, не гроші вирішують. «Мені розповідали політологи, що заради успіху потрібно витратити десятки мільйонів доларів. То я хочу сказати, що все це розкрадається», — наголосив Гордон.

«Він не робив з себе щось. Він залишався самим собою. І люди побачили хорошу людину, якій є що сказати, який любить свою країну і хоче в ній жити. Чесність і щирість завжди перемагають», — сказав Дмитро Гордон, відповідаючи на запитання про те, у чому причина результату Смешка на президентських виборах.