Готовим пакет законов для завершения децентрализации в Украине - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что идет подготовка пакета законопроектов по завершению децентрализации в Украине.

В Украине готовят законы, которые помогут завершить децентрализацию на всей территории страны.

Президент Владимир Зеленский отметил, что в Минских договоренностях предусмотрены изменения в Конституции, связанные с децентрализацией.

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По его словам, Украина выполняет свои обязательства по Минским соглашениям, а проведение децентрализации соответствует тому, что было подписано.

- Думаю, что мне удалось в этом вопросе убедить Германию и Францию, и это уже очень хорошо. Что касается России - будет сложно. Все видели - в этом вопросе будет тоже очень-очень сложно, - добавил президент.

Зеленский отметил, что в Минских договоренностях речь идет о возвращении под контроль Украины государственной границы после местных выборов, однако эти пункты должны быть скорректированы. По материалам Факты ICTV