ГПУ вызвала Петра Порошенко на допрос 7 мая, - источник

Генеральная прокуратура Украины вызывает действующего президента Петра Порошенко на допрос 7 мая. Об этом сообщают "Українські Новини" со ссылкой на источник в ведомстве.

"На завтра вызван (Порошенко, - ред.)", - сказал источник.

По его словам, Порошенко вызван для допроса по делам о преступлениях против евромайдановцев. Также от него ожидают подписания протокола допроса, который состоялся в ноябре 2016 года.

"И для подписи старого (протокола допроса, - ред.) и для дополнительного допроса", - отметил источник.

Начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк подтвердил агенству информацию о вызове Порошенко на дополнительный допрос на завтра 7 мая.

Как сообщалось, в 2016 году Петр Порошенко дал показания по делу Майдана