ГПУ вызывала на допрос Гонтареву, Ложкина и Филатова

Генеральная прокуратура вызывает на допрос бывшего главу Администрации Президента Бориса Ложкина, заместителя главы Администрации Алексея Филатова и экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву по делу о расследовании преступлений бизнесмена Сергея Курченко.

Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры, передают Українські Новини.

Также на допрос вызывается управляющий директор ICU Константин Стеценко и бывший министр экологии и природных ресурсов Николай Злочевский.

ГПУ вызывает вышеуказанных лиц также для вручения подозрения.

Между тем, ранее группа Курченко нажаловалась Порошенко на митингующих под Радой. По материалам ГолосUA