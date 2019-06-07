"Гражданская позиция" Гриценко проведет свой съезд 10 июня

Партия Анатолия Гриценко "Гражданская позиция" проведет съезд в понедельник, 10 июня

Об этом сообщает "ДС" со ссылкой на пресс-центр Гриценко.

Съезд пройдет в Киеве на ул. Владимирская, 60, возле памятника Тарасу Шевченко, начало в 14:00.

На съезде будет представлен список партии.

Напомним, Лидер "Самопомичи" Андрей Садовый предложил Святославу Вакарчуку и Анатолию Гриценко не бороться друг с другом на мажоритарных округах во время досрочных выборов в Верховную Раду