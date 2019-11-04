Гриценко назвал ловушкой требования РФ к Украине для встречи Нормандской четверки

Экс-министр обороны Украины, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко назвал "нормандской ловушкой" уже третье требование России к Украине для проведения встречи лидеров нормандского формата, куда входят Украина, Франция, Германия и Россия.

"Россия поставила перед Украиной новое, уже третье, требование (помимо письменного согласия на "формулу Штайнмайера" и разведения войск) - как предпосылку для проведения встречи в "Нормандском формате". Теперь Россия требует от Украины еще и предварительного согласования итогового документа. Это - унижение. И это - ловушка для Украины", - написал Гриценко в Facebook.

По словам Гриценко, это "унижение", потому что страна-агрессор, которая оккупировала территории Украины в нарушение международного права, "вместо покаяния и ответственности за содеянное еще и позволяет себе выдвигать какие-то требования".

"Унижение тем отвратительней, что Германия, Франция и другие западные государства покорно все те требования агрессора воспринимают. И еще и давят на Украину, чтобы быстрее их выполняла. Ловушка - потому что за такой эгоистично-импотентной позиции западных партнеров, никакого нового мирного плана, кроме опять капитуляционного "Минска-3", агрессор не предложит и не согласует", - добавил Гриценко.

Среди советов президенту Украины Владимиру Зеленскому Гриценко назвал три позиции.

"Первое - прекратить публичными заявлениями и тем более практическими действиями ускорять проведение "Нормандского саммита". Безрезультатный саммит, для телевизионного сюжета только - Украине не нужен. А саммит в нынешних неблагоприятных условиях, когда нас со всех сторон пытаются зажать и дожать - тем более не нужен. Второе - публично и категорически заявить, чтобы услышали и Путин, и Меркель с Макроном, и Трамп: Украина выполнит, стиснув зубы, два согласованных требования, но ни одного нового третьего, четвертого или пятого требований Кремля больше не воспримет и выполнять не будет. Чтобы всем было ясно: если "Нормандская встреча" откладывается или срывается, то это исключительно по вине России - вот и пусть давят на Россию, чтобы новых требований-хотелок не выдвигала. Третье - если предыдущий шаг не даст результата, тогда предложенный Путиным-Меркель- Макроном нам на согласование проект итогового документа Зеленский ОБЯЗАТЕЛЬНО СРАЗУ ОБНАРОДОВАТЬ - для широкого обсуждения в обществе и в парламенте. Чтобы потом не было ни "Минске-3", ни других подобных измен/капитуляций", - написал Гриценко.

В итоге он отметил, что "унижение и ловушки еще можно избежать".

"Для этого кулуарную/закрытую дипломатию, в которой Украина до сих пор чаще проигрывала, Зеленскому надо заменить на открытую дипломатию/публичную. Стадион так стадион, публичность так публичность. Публичность подготовки саммита заставит западных партнеров вести себя более сдержанно, взвешенно и менее цинично. Публичное обсуждение документа в нашей стране позволит и самому Зеленскому твердо почувствовать приемлемые для украинцев "красные линии", а именно - на какие позиции он может в Париже соглашаться, а на какие - категорически нет и почему именно. Тогда и только тогда саммит имеет смысл и сможет завершиться не унижением и ловушкой, а устойчивым миром и успехом. Если для достижения этой цели саммит придется отложить, перенести на месяц, квартал, или в год - не проблема. Главное - результат", - резюмировал Гриценко.

Напомним, 1 ноября, в районе Золотого Луганской области закончилось трехдневное разведение сил и средств. Военнослужащих ВСУ начали отводить, несмотря на отсутствие семидневного режима "тишины" и регулярные обстрелы боевиков. Летом этого года состоялось разведение войск в районе Станицы Луганской.

Отвод украинских войск от линии разграничения на участках в районе Золотого, Станицы Луганской (Луганская область) и Петровского (Донецкая область) является одним из условий Кремля для проведения саммита в "нормандском формате". При этом гарантировать зеркальный отвод оккупационных войск в Кремле отказались.

По материалам ZN.UA