Гройсман: "Частные интересы" Порошенко помешали мне реализоваться на посту премьера

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что частные интересы бывшего президента Петра Порошенко помешали реализовать все то, что он планировал сделать на посту главы правительства. Об этом Гройсман сообщил на своей странице в Facebook.

"Прочитал интервью Петра Алексеевича для "Украинской правды". Похоже, он так и не сделал для себя выводов из всего того, что произошло в последнее время. Как, к сожалению, так и не понял, почему я не пошел на выборы вместе с ним. На самом деле есть большая разница между правдой и ложью, служением государству и людям и созданием схем собственного обогащения, демократией и узурпацией власти, погоней за деньгами и моральными ценностями", - написал Гройсман.

Он отметил, что именно через подходы экс-президента не удавалось реализовать все то, что он планировал сделать должности премьера.

"Мне жаль, что большой надеждой и поддержкой людей он пожертвовал ради своих частных интересов. Наконец и я тоже не смог ввиду его подходов реализовать все то, что намеревался сделать. И именно поэтому нам не по пути. Что же, у него уже все позади. Но я уверен - у Украины все еще впереди", - добавил Гройсман.

Ранее Порошенко заявил, что Гройсман совершил политическое самоубийство, решив идти на парламентские выборы со своей партией "Украинская стратегия".

Напомним, в конце мая премьер-министр Владимир Гройсман заявил о намерении идти на досрочные парламентские выборы с собственной партией "Украинская стратегия". Отмечалось, что Гройсман возглавит эту партию и желает сформировать команду, в которую войдут молодые люди с опытом и пониманием того, что нужно государству. Кроме этого, действующий премьер исключил возможность объединения его партии с политсилой Петра Порошенко "Европейская солидарность", добавив, что подобные предложения от команды экс-президента поступали.

Как известно, по результатам обработки 100% электронных протоколов по общегосударственному многомандатному избирательному округу партия "Европейская солидарность" преодолела проходной барьер и заняла четвертое место по уровню поддержки с результатом 8,1% голосов избирателей. Партия "Украинская стратегия Гройсмана" получила 2,41% голосов, поэтому в парламент не прошла, но получит государственное финансирование и шанс нарастить поддержку до следующих парламентских выборов. По материалам 112.ua