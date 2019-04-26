Гройсман и Зеленский уже провели встречу после выборов - СМИ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и победитель выборов президента Владимир Зеленский провели неформальную встречу 24 апреля. Об этом заявляет "Украинская правда" со ссылкой на два независимых друг от друга источника.

По данным издания, встреча Зеленского и Гройсмана якобы состоялась в офисе "Квартала". О чем говорил будущий президент с премьером неизвестно, но в обоих вроде бы сложилось хорошее впечатление друг о друга.

Напомним, 23 апреля премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил журналистам о том, что готов сотрудничать с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским, главное, чтобы между ними не было идеологических разногласий.

25 апреля Владимир Зеленский записал видеобращение, в котором обвинил ЦИК в затягивании оглашения результатов выборов, чтобы инаугурация нового президента состоялась после 27 мая, и он не смог распустить парламент.

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко заверил, что ЦИК подводит итоги голосования во втором туре выборов президента в пределах установленных законом сроков и даже опережает график, поэтому претензии Зеленского необоснованные. По материалам Украинская правда, Зеркало недели. Украина