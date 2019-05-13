Гройсман может объединиться с Яценюком перед выборами в Раду

Премьер-министр Владимир Гройсман перед парламентскими выборами может объединиться с Арсением Яценюком и группой Арсена Авакова, и создавать так называемую "партию двух премьеров".

Об этом говорится в публикации "Украинской правды": Кто куда. Порошенко обновляет БПП, Гройсман с Кличко идут отдельно, а Луценко хочет остаться в ГПУ.

Сообщается, что примерно два года Гройсман вынашивает мечту о собственной фракции в парламенте, а о совместном походе в Раду он консультировался едва не со всеми - в свое время такие переговоры премьер вел со спикером Андреем Парубием, впоследствии с Арсением Яценюком, потом задумывался о самостоятельной карьере.

Отмечается, что у него есть маленькая региональная партия "Винницкая европейская стратегия", которая не дотягивает до всеукраинского уровня, поэтому в прошлом году премьер начал делать первые шаги для создания серьезной политической силы - он зарегистрировал общественную организацию "Украинская стратегия успеха".

Кроме того сообщается, что с недавнего времени у Гройсмана функционирует избирательный штаб, который расположен на улице Шелковичная, и которым неформально руководит бывший и.о. министра АПК Максим Мартынюк.

В частности, работа штаба пока сводится к пиар-активности и популяризации премьера.

В то же время в его окружении признают, что к самостоятельному походу на парламентские выборы Гройсман пока не готов.

"Во-первых, Володя скупится тратить свои деньги на кампанию. Во-вторых, нужно иметь смелость для конфликтов со всеми. Мое мнение - он не готов к войне со всех сторон", - признается собеседник из близкого окружения Гройсмана.

Отмечается, что по большому счету, Гройсману доступны две опции.

Первая - идти на выборы с Порошенко. Этот вариант проверен, но маловероятен, поскольку Гройсман понимает, что если он пойдет на выборы вместе с действующим президентом, он так и останется N2, а затем получит угрозу потерять субъектность и статус переговорщика с олигархами.

Вторая опция - объединиться вместе с частью "Народного фронта", а именно с Арсением Яценюком и группой Арсена Авакова, и создавать так называемую "партию двух премьеров".

"Этот вариант достаточно реальный, ведь в последние годы в Гройсмана сложились дружеские отношения с Яценюком", - говорится в публикации.

Сообщается, что с одной стороны Гройсман имеет сравнительно неплохой имидж "молодого и успешного", который можно трансформировать в проценты голосов, а с другой - Яценюк партийную структуру, хорошие международные связи и хорошие отношения с олигархом Ринатом Ахметовым, который контролирует один из рейтинговых телеканалов - "Украина", на котором можно будет пиарить новую политсилу.

Отмечается, что в "Народном фронте" перспективу такого объединения не исключают, но в партии больше сосредоточены на своих внутренних проблемах и собственном ребрендинге.

Напомним: Ранее Гройсман заявил, что покинет команду президента Петра Порошенко и примет участие в выборах в Верховную Раду с новой политической силой. Впоследствии он рассказал, что собирает людей в команду со всей Украины, а его новая политсила будет центристской.

Также Гройсман сказал, что, если не будет идеологических разногласий, то он готов сотрудничать с Зеленским после его инаугурации, а также с другими ветвями власти ради развития страны.

Кроме того премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что встречается с действующим президентом Украины Петром Порошенко для обсуждения возможных политических сценариев.По материалам Українська правда