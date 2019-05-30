Гройсман поблагодарил нардепов за то, что не поддержали отставку его правительства

Премьер-министр Владимир Гройсман поблагодарил парламент за то, что его и правительство не отправили в отставку. Об этом он сказал после голосования за соответствующий проект постановления, сообщает канаал "112 Украина".

"Прежде всего я благодарю за ваше решение. Я сказал, что к любому решению я отнесусь с уважением. Более того, мое решение было не эмоцией, а позицией. И еще одно очень важное, я никогда в своей жизни не скидывал ни на кого ответственность. С раннего возраста моя ответственность была передо мной, и свою ответственность я чувствую. Я слышу много критики в наш адрес, порой она является справедливой", - сказал Владимир Гройсман.

Он выразил убеждение, что принятые правительством решения "начинают изменения". По его словам, изменения в стране будут более быстрыми, если парламентские фракции "будут объединяться и голосовать".

"Для меня Украина – это не просто место на карте, это большая европейская 45-миллионная страна, в которой есть 45 млн живых сердец, которые хотят жить лучше, по-человечески. И от вас это тоже зависит. Я понимаю, что вы сегодня развиваете свои легкие, толкая воздух в информационное пространство", - подчеркнул премьер-министр.

Глава правительства призвал депутатов "голосовать сердцем" и чувствовать ответственность перед страной.

"Для меня важна Украина и украинцы, потому что я хочу здесь жить, работать, я хочу, чтобы на улицах, когда я встречаю людей, они улыбались, а не плакали. А если будут плакать – чтобы это были слезы радости", - резюмировал Гройсман.

Напомним, 30 мая Верховная Рада рассмотрела проект постановления об отставке премьер-министра Владимира Гройсмана. Документ отклонили, так как за проголосовали лишь 97 нардепов (для принятия решения нужно было минимум 226 голосов).