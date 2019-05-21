Гройсман провел переговоры с представителями МВФ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел переговоры с представителями Международного валютного фонда.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"В Украине начала работу миссия Международного валютного фонда. Вместе с министром финансов провели важные переговоры по программе сотрудничества", - написал Гройсман, однако о деталях переговоров пока не сообщил. Читайте также: Миссия МВФ начала работу в Украине

Как сообщалось, миссия МВФ будет работать в Украине две недели.

Планируется, что миссия Международного валютного фонда определит готовность Украины получить второй транш по действующей программе, а также обсудит с новой администрацией экономическую политику до конца года. По материалам Укринформ.