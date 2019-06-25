Гройсман за еще одни досрочные выборы в Раду после внесения изменений в Конституцию для сокращения количества депутатов

Премьер-министр Владимир Гройсман выступает за еще одни досрочные выборы в Верховную Рады после внесения изменений в Конституцию, которым будет сокращенно количество народных депутатов.

"Необходимо сейчас провести досрочные выборы, необходимо изменить конституцию и после полного периода времени идти сразу на досрочные выборы, для того, чтобы перегрузить парламент, сделать 250 депутатов. Тогда это будет честно по отношению к людям", - сказал Гройсман в эфире телеканала ICTV в понедельник вечером.

Он подчеркнул, что его политическая сила партия "Украинская стратегия Гройсмана" поддерживает такое развитие событий.

По его мнению, сэкономленные средства от сокращения количества депутатов парламента, можно будет направить на другие сферы экономики