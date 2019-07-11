Ігор Смешко: Мир можна завоювати тільки відновленням свого потенціалу

Починати досягнення миру треба з того, що мир випросити у агресора, який сильніше за тебе, неможливо. Його можна завоювати тільки відновленням свого потенціалу. Про це завив лідер партії «Сила і Честь» Ігор Смешко в інтерв’ю журналісту Юрію Бутусову.

«Зі слабким, який стоїть на одному коліні і стікає кров’ю, ніхто домовлятись не буде. Таким диктують свої умови. Зараз політична сила «За життя» взагалі що пропонує? Давайте ми вам газ дешевий дамо, давайте ми визнаємо «ДНР» і «ЛНР» як «рівноправних» партнерів на переговорах, давайте зміни в Конституцію введемо, що у нас зможуть регіони зупиняти зовнішньополітичний вектор і забудьте про європейський розвиток. «За життя»?.. Життя є і у рабів! Але яке життя?», — сказав Ігор Смешко.

За його словами, потрібно негайно нарощувати чотири елементи державної сили: економіку, армію, дипломатію та інформаційну стратегію.

«Перше – економіка, потрібно зламати модель економіки, яку до цього часу сповідували наші Кабміни. Друге – будівництво армії. Третє – потужності дипломатичні. По дипломатичному напрямку неправильний формат обраний по переговорах. Я розумію, що Мінській формат був єдино можливий, коли Захід не хотів за нас воювати, але Будапештський меморандум, щоб ми не говорили, це єдиний міжнародний договір , по якому ми передали третій ядерний арсенал світу в обмін на гарантії», — наголосив лідер партії «Сила і Честь».

Він нагадав, що ми до цього часу жодного разу не скликали офіційні міжнародні консультації щодо цього меморандуму до країн підписантів. «Ми звернулись хоч раз до Китаю? А ви знаєте, що Китай перший дав нам ці гарантії? За сім годин до підписання китайська агенція «Сінхуа» об’явила, що Китай надає гарантії безпеки Україні. Але щоб виграти у лотереї-треба купити лотерейний білет. А ми звертались до Китаю, щоб він сів за стіл перемови? А США? Там більше мільйона нашої діаспори, часто розповідають, що нам треба робити, дають нам своїх представників в Уряд, а де ви бачили пікети біля Капітолію і Білого дому з вимогами США діючою адміністрацією виконати вимоги Будапештського меморандуму? І паралельно треба нарощувати наші спроможності – економіку, армію і інформаційну стратегію», — зазначив Ігор Смешко.