Ігор Смешко: Злочинна бездіяльність влади привела до того, що Медведчук повернувся в українську політику і заводить проросійську силу в парламент (відео)

В Україні не було створено дієву інформаційну стратегію, яка б, по прикладу розвинених країн світу, захищала суспільство від пропаганди країни-агресора. Через це, а також через злочинну бездіяльність та відсутність політичної волі української влади в останні п'ять років, такі політики, як Віктор Медведчук, можуть не тільки самі зайти в парламент, а й завести туди свою політичну силу, яка є рупором Росії.

Про це в ефірі програми "Право на владу" сказав голова партії "Сила і честь", перший військовий аташе незалежної України в США та Швейцарії, екс-начальник Головного управління військової розвідки Міноборони, колишній голова Служби безпеки, Надзвичайний і Повноважний Посол, доктор технічних наук, генерал-полковник Ігор Смешко.

"Непокарані злочини, в тому числі злочинна бездіяльність влади, починаючи з перших днів війни, коли війна не була названа війною і не було введено військового стану, привели до того, що не скриваючи своїх проросійських поглядів Віктор Медведчук перетворився на фігуру, яка може пройти в парламент і навіть привести туди силу, яка фактично є рупором Російської Федерації. Заклики до миру за будь яких умов – це фактично капітуляція України і втрата її державності. З першого дня, коли почали використовувати Віктора Медведчука для перемовин з президентом Росії по обміну полонених, було зрозуміло, що це реінкарнації проросійського політика в політичне життя України", – заявив Ігор Смешко.

За словами політика, відповідальні державні органи вже давно мали провести аналіз контенту телеканалів, які належать Медведчуку, та звертатись до судів заради захисту національної політики України.

"З 2016 року діє Доктрина національної безпеки. Там визначено, що СБУ і Міністерство інформаційної політики повинні були давно провести аналіз контенту телеканалів "112 Україна" і NewsOne, де явно прослідковується інформаційна політика країни-агресора. На підставі цього можна було робити легальні дії навіть в судах, але для цього потрібно, щоб президент, вище керівництво захищали національну політику", – зазначив Смешко.

Політик наголосив, що попередня влада в Україні так і не розробила дієву інформаційну стратегію, яка б, по прикладу розвинених країн світу, захищала суспільство від пропаганди країни-агресора.

"У США у 2013 році до закону Сміта-Мундта 1948 року ("Про обмін у сфері інформації і освіти") зробили додаток, що фактично вся інформаційна система держави може проводити пропаганду всередині країни, в тому числі по захисту від пропаганди ворога – РФ. А у нас де інформаційна машина, яка цим займається? Ми з 1998 року створюємо міжвідомчі комісії по інформаційній безпеці, але у них нема інструментів. У США, в Китаї, у всіх розвинених країнах Міністерство оборони відповідає за ці речі. Отже, непокараність злочинної бездіяльності влади, відсутність політичної волі привели до того, що ми зараз говоримо тільки про наслідки", – підсумував Смешко.