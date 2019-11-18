Импичмент Трампа. Луценко жестко парировал обвинения Йованович

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко утверждает, что экс-посол США в Украине Мари Йованович солгала во время дачи показаний в Конгрессе по делу импичмента президента Дональда Трампа

Свою позицию Луценко изложил в интервью "Украинской правде", опубликованном сегодня, 18 ноября, передает "DsNews".

Луценко рассказал, что он обращался в посольство США в Украине с просьбой организовать встречу с генеральным прокурором США. По его словам, он хотел обсудить с американским коллегой вопросы возврата 7 миллиардов долларов, которые "окружение Виктора Януковича вывел из Украины в США".

"В показаниях Мари Йованович в Конгрессе есть прямая ложь. Она утверждает, что я хотел этой встречи, но отказался предоставить документы о том, что именно я хочу обсудить в Штатах", - сказал Луценко.

Он показал журналисту письма, датированное 28 октября 2017 года. "И Мари Йованович сказала неправду Конгрессу США, когда сказала, что я не предоставил информации, почему чем я хочу встретиться с генеральным прокурором США... Я хотел добиться возвращения в Украину семи миллиардов долларов. К сожалению, я не нашел поддержки ни в центральной правоохранительной системе США, ни в посольстве", - прокомментировал Луценко.

Он отметил, что не знает, почему Йованович говорит неправду о нем и его "очень удивляет, как они свободно обращаются в своих показаниях перед Конгрессом".

Напомним, во время парламентских слушаний по импичменту президента США Дональда Трампа бывшая посол в Украине Мари Йованович заявила, что на ее устранение с должности повлияли иностранные коррумпированные интересы. Она уточнила, что имела в виду украинских влиятельных лиц, которые манипулировали американским правительством и привыкли действовать по "правилам коррупции". Йованович также пояснила, что в целенаправленной компании против нее принимали участие бывший генеральный прокурор Юрий Луценко и его предшественник Виктор Шокин.