Инаугурационная речь Президента Украины Владимира Зеленского

Дорогие украинцы!

После моей победы на выборах мой шестилетний сын сказал:

"Па! По телевизору говорят, что Зеленский - Президент...

Получается, что я тоже Президент?!"

И тогда это прозвучало как шутка, но потом я понял, что на самом деле это истина.

Потому что каждый из нас Президент.

Не 73 процента, которые за меня голосовали, а все 100 процентов украинцев.

Это не моя, это наша общая победа.

И это - наш общий шанс. За который мы несем общую ответственность.

И сейчас не только я принял присягу. Каждый из нас положил руку на Конституцию и каждый из нас дал присягу на верность Украине.

Представьте себе громкие заголовки: "Президент не платит налоги", "Президент навеселе промчался на красный свет", "Президент потихоньку ворует, потому что "все же так делают".

Вы согласны, что это позор?

Вот что я имею в виду, когда говорю, что каждый из нас - Президент.

С сегодняшнего дня каждый из нас несет ответственность за страну, которую мы оставим своим детям.

Каждый из нас, на своем месте, сможет сделать все для расцвета Украины.

Европейская страна начинается с каждого.

Мы выбрали путь в Европу, но Европа - не где-то там. Европа - вот здесь (в голове - Ред.).

И когда она будет вот здесь - тогда она появится и здесь. Во всей Украине.

И это - наша общая мечта.

Но у нас есть и общая боль.

Каждый из нас погиб на Донбассе.

Каждый день мы теряем каждого из нас.

И каждый из нас - переселенец.

Те, кто потерял свой дом... И те, кто открыл двери своего дома, разделив боль.

И каждый из нас - "заробитчанин".

Те, кто не нашел себя дома, а нашел заработок на чужбине...

Те, кто в борьбе с бедностью вынужден терять собственное достоинство.

Но мы все это преодолеем! Потому что каждый из нас - украинец.

Мы все украинцы: не существует больших или меньших, правильных или неправильных.

От Ужгорода до Луганска. От Чернигова до Симферополя.

Во Львове, Харькове, Донецке, в Днепре и Одессе - мы украинцы.

И мы должны быть едины. Ведь только тогда мы сильны.

И сегодня я обращаюсь ко всем украинцам в мире. Нас 65 миллионов.

Да, не удивляйтесь: нас 65 миллионов. Тех, кого родила украинская земля.

Украинцы в Европе и Азии, в Северной и Южной Америке, в Австралии и в Африке. Я обращаюсь ко всем украинцам на планете!

Вы нам очень нужны. Всем, кто готов строить новую, сильную и успешную Украину, я с радостью предоставлю украинское гражданство.

Вы должны ехать в Украину не в гости, а домой.

Мы ждем вас. Сувениров из-за рубежа не нужно, привезите, пожалуйста, свои знания, опыт и ментальные ценности.

Все это поможет нам начать новую эпоху.

Скептики скажут: это фантастика. Это невозможно.

А может, это и есть наша национальная идея? Объединившись - совершить невозможное.

Вопреки всему!

Вспомните сборную Исландии по футболу на чемпионате Европы.

Когда дантист, режиссер, пилот, студент и уборщик сражались и защищали честь своей страны. И сделали это, хотя никто не верил.

И это наш путь. Мы должны стать исландцами в футболе, израильтянами - в обороне родной земли, японцами - в технологиях,

швейцарцами - в умении счастливо жить друг с другом, несмотря на разногласия.

И наша первостепенная задача - прекращение огня на Донбассе.

Меня часто спрашивали: а на что вы готовы ради прекращения огня?

Странный вопрос. А на что готовы вы ради жизни близких вам людей?

Могу заверить - для того чтобы наши герои больше не погибали,

я готов на все. И я точно не боюсь принимать сложные решения,

я готов терять свою популярность, свои рейтинги,

и если будет нужно - я без колебаний готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир. Не теряя наших территорий.

История - штука несправедливая.

Не мы начали эту войну. Но нам эту войну заканчивать.

И мы готовы к диалогу. И я уверен, что прекрасным первым шагом для начала этого диалога, станет возвращение всех украинских пленных.

Наш следующий вызов - это возвращение утраченных территорий.

Честно говоря, мне кажется, что эта формулировка не совсем корректна.

Ведь невозможно потерять то, что и так наше.

И Крым, и Донбасс - это наша украинская земля.

Где мы потеряли самое главное. Это - люди.

И сегодня мы должны возвращать их сознание. Вот что мы потеряли.

За эти годы власть не сделала ничего, чтобы они чувствовали себя украинцами. Знали - они не чужие, они наши, они украинцы.

И пусть кто угодно раздает хоть по 10 паспортов, это ничего не изменит. Украинец - это не в паспорте. Украинец - это вот здесь.

И я точно это знаю. Знаю от бойцов, которые защищают Украину, - наших героев, и украиноязычных, и русскоговорящих.

Там, на передовой, нет распрей и раздоров, там есть смелость и честь.

И я хочу обратиться к нашим защитникам.

Не бывает сильной армии там, где власть не уважает людей, которые ежедневно отдают жизнь за страну. Я сделаю все, чтобы вы чувствовали уважение. Это достойное, а главное, стабильное финансовое обеспечение, ваши жилищные условия, законные отпуска после выполнения боевых задач, отдых для вас и ваших семей.

Нужно не говорить о стандартах НАТО, а создавать эти стандарты.

Безусловно, кроме войны, есть еще много бед, которые делают украинцев несчастными. Это шокирующие тарифы, унизительные зарплаты и пенсии, болезненные цены, несуществующие рабочие места.

Это медицина, об улучшении которой говорят в основном те, кто никогда не лежал с ребенком в обычной больнице.

Это мифические украинские дороги, которые строятся и ремонтируются только в чьем-то бурном воображении.

Позвольте мне процитировать одного американского актера, который стал классным американским президентом:

"Правительство не решает наших проблем - правительство и есть наши проблемы".

И я не понимаю наше правительство, которое лишь разводит руками и говорит:

"Мы ничего не можем сделать". Неправда. Можете.

Вы можете взять лист, взять ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не о следующих выборах!

Сделайте это. И люди оценят.

Какие-то у вас выборочные аплодисменты. Не всем нравится, что я говорю?

Зря, потому что это говорю не я, а народ Украины.

И мое избрание доказывает - граждане устали от опытных, системных, надутых политиков, которые за 28 лет создали страну возможностей.

Возможностей "откатов", "потоков", "дерибана".

Мы построим страну других возможностей. Где все равны перед законом, где существуют честные и прозрачные правила игры. Одни для всех.

А для этого к власти должны прийти люди, которые будут служить народу.

И я очень хочу, чтобы в ваших кабинетах не было моих изображений.

Потому что Президент - не икона, не идол, Президент - это не портрет.

Повесьте туда фотографии своих детей и перед каждым решением смотрите в глаза им.

Я могу еще много чего сказать, но украинцы хотят не слов, а действий. Поэтому...

Уважаемые депутаты!

Вы назначили инаугурацию в понедельник, в рабочий день.

Я вижу в этом один плюс - это значит, что вы готовы работать.

Поэтому прошу вас принять:

1. Закон об отмене депутатской неприкосновенности.

2. Закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение.

3. Многострадальный Избирательный кодекс и сделать открытые списки.

А также. Прошу уволить с должностей:

1. Председателя Службы безопасности Украины.

2. Генерального прокурора Украины.

3. Министра обороны Украины.

Это далеко не все, что вы можете сделать. Но для начала - достаточно.

У вас будет два месяца. Примите эти важные законы и решения.

Повесьте все медали себе.

Заработайте неплохие баллы на досрочные парламентские выборы.

Я распускаю Верховную Раду Украины 8-го созыва.

Слава Украине!

И напоследок. Дорогой народ!

В течение своей жизни я старался делать все, чтобы украинцы улыбались.

Это была моя миссия.

Теперь я буду делать все, чтобы украинцы крайней мере больше не плакали.

Президент України

https://www.president.gov.ua