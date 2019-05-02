Инаугурация Зеленского пройдёт в необычном формате, с "фишечками"

Юрий Костюк, представитель штаба новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, пообещал, что инаугурация политика пройдёт в формате, которого в стране ещё не было. Об этом в четверг, 2 мая, сообщает издание "Бизнес Медиа" со ссылкой на "Украинскую Правду".

"А как готовимся - думаем о "фишечках". Понятно, что есть официальная процедура (в Верховной раде), которую мы уважаем", - сказал Костюк.

Ранее Костюк заявил, что Владимир Зеленский до инаугурации не планирует представлять обществу кандидатуры на ключевые должности.

Отметим, что точная дата инаугурации Зеленского пока неизвестна.

30 апреля ЦИК Украины официально подвела итоги второго тура выборов президента страны. Зеленский одержал победу с 73,22% голосов избирателей, Пётр Порошенко набрал 24,45% голосов