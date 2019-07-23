Кабинет министров назначил нового и. о. главы ГФС

Кабинет министров назначил временным исполняющим обязанности председателя Государственной фискальной службы Украины Дениса Гутенко.

Распоряжение правительства от 17 июля No556-р накануне было опубликовано на сайте правительства.

Отмечается, что Денис Гутенко приступает к обязанностям с 23 июля. До этого назначения Гутенко занимал должность директора департамента таргетинга и управления таможенными рисками ГФС. По материалам Фокус.