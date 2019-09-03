Кабмин будет иметь новую организационную структуру

Кабинет министров Украины будет иметь новую организационную структуру, которая определена Постановлением Кабинета министров No 829 от 2 сентября, сообщается на официальном правительственном портале.

Так, Министерство регионального развития, строительства и жилищно- коммунального хозяйства будет реорганизовано в Министерство развития общин и территорий, Министерство экономического развития и торговли - в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерство экологии и природных ресурсов - в Министерство энергетики и защиты окружающей среды, Министерство по делам ветеранов - в Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

В рамках запланированных изменений Минагрополитики будет присоединено к Минэкономразвития, Минэнергоугля - к Минэкологии, Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц - к Министерству по делам ветеранов и временно оккупированных территорий.

Министерство культуры, молодежи и спортабудет создано на базе Министерства информационной политики, на него будут возложены задачи и функции Министерства культуры и Министерства молодежи и спорта, а последние два будут ликвидированы.

Кроме того, Кабмин решил создать Министерство цифровой трансформации, реорганизовав Государственное агентство по вопросам электронного управления.

Правительство также постановило передать новосозданным органам исполнительной власти все права на имущество и обязанности ранее существовавших органов испольнительной власти.

Министерству юстиции поручено подать в недельный срок на утверждение Кабмина проекты документов о создании комиссий по реорганизации министерств.

Министрам новых министерств поручено подготовить и внести на рассмотрение правительства проекты положений о соответствующих центральных органах исполнительной власти, а также предложения о внесении изменений в законодательство, вытекающих из настоящего постановления.

Министерству финансов при подготовке предложений о внесении изменений в закон "О Государственном бюджете Украины на 2019 год" поручено предусмотреть расходы, необходимые для обеспечения выполнения этого постановления