Кабмин назначил 8 заместителей министров

В среду, 9 октяюря, Кабинет министров Украины принял ряд кадровых решений, в министерства были назначены новые заместители. Об этом сообщает РБК- Украина со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

В частности, правительство назначило 8 заместителей министров: Шубина Виталия Николаевича - первым заместителем Министра энергетики и защиты окружающей среды; Гусеву Юлию Вячеславовну - заместителем Министра Кабинета Министров; Чижика Константина Григорьевича - заместителем Министра энергетики и защиты окружающей среды по вопросам европейской интеграции; Сивирина Алексея Станиславовича - заместителем Министра культуры, молодежи и спорта.

В Министерство цифровой трансформации назначили четыре заместителя: Борнякова Александра Сергеевича - заместителем Министра; Рабчинскую Людмилу Сергеевну - заместителем Министра (с 15 октября 2019 года) Шелеста Александра Владимировича - заместителем Министра; Ионан Валерию Эдуардовну - заместителем Министра по вопросам европейской интеграции.

Ранее правительство начало сокращение госаппарата в сфере юстиции. Количество главных теруправлений сократили с 27 до 8.