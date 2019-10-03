Кабмин назначил Федоренко врио главы "Укравтодора"

Кабинет Министров Украины 2 октября назначил временно исполняющим обязанности председателя государственного агентства автомобильных дорог "Укравтодор" Олега Федоренко, сообщила в Facebook пресс-служба госагентства.

Отмечается, что у Федоренко - 20-летний опыт работы в дорожной отрасли.

"До назначения на должность Олег Федоренко работал начальником управления эксплуатации дорог государственного агентства автомобильных дорог Украины, ранее - в Службе автомобильных дорог в Киевской области и государственном предприятии "Киевский облавтодор", - сказано в сообщении.

Федоренко получил профильное образование: закончил Украинский транспортный университет по специальности инженер-строитель.

25 сентября Кабмин объявил конкурс на должность главы Государственного агентства автомобильных дорог "Укравтодор". Также правительство приняло заявление об увольнении и.о. главы "Укравтодора" Славомира Новака с 1 октября 2019 года. По материалам Гордон.