Кабмин назначил главу Госспецсвязи и двух замглавы ФГИ

Кабинет министров назначил главой Государственной службы специальной связи и защиты информации Валентина Петрова, который ранее занимал должность руководителя службы по вопросам информационной безопасности аппарата Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко по итогам заседания правительства, передает "Интерфакс-Украина".

Также Кабмин назначил заместителями главы Фонда государственного имущества экс-директора департамента организационного развития и развития персонала "Укрпочты" Юлию Белову и кандидата в народные депутаты от партии "Голос" Тараса Элейка.

Напомним, на выходных правительство уволило главу Госспецсвязи Леонида Евдоченко, который занимал эту должность больше четырех лет. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров назвал ведомство неэффективным и коррупционным и анонсировал его реформирование. По материалам LB.ua