Кабмин одобрил увольнение 13 глав ОГА, в том числе Савченко, Москаля и Барны

Кабинет министров Украины одобрил проекты распоряжений президента об увольнении 13 глав областных государственных администраций (ОГА).

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак после заседания Кабинета министров, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

"Всего одобрено 13 лиц" - сказал Семерак.

Согласно документу, который есть в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина", Кабмин одобрил увольнение с занимаемых должностей Александра Савченко (глава Волынской ОГА), Александра Куця (глава Донецкой ОГА), Геннадия Москаля (глава Закарпатской ОГА), Константина Брыля (глава Запорожской ОГА), Олега Гончарука (глава Ивано-Франковской ОГА), Александра Терещука (глава Киевской ОГА), Сергея Кузьменко (глава Кировоградской ОГА), Олега Синютки (глава Львовской ОГА), Алексея Савченко (глава Николаевской ОГА), Николая Клочко (глава Сумской ОГА), Степана Барны (глава Тернопольской ОГА), Вадима Лозового (глава Хмельницкой ОГА), Александра Мисника (глава Черниговской ОГА