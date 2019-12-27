Кабмин одобрил законопроекты по работе суда присяжных

Правительство предлагает заслушивать дела полтора месяца, а не полтора года

Кабинет министров одобрил два законопроекта, которые будут регулировать работу суда присяжных. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram- канал премьер-министра Алексея Гончарука.

Предлагается возложить на суд присяжных определения виновности или невиновности обвиняемого в уголовных процессах, где предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 лет или пожизненного заключения.

Правительство предлагает заслушивать дела полтора месяца, а не полтора года, как сейчас; увеличить количество присяжных с трех до семи и уменьшить количество судей, которые будут рассматривать дело с двух до одного.

"Упрощаем порядок формирования списка присяжных: исключаем из процедуры его формирования местные советы, которые месяцами затягивали утверждение списков. Эти обязанности передаем непосредственно теруправлению Государственной судебной администрации", - написал Гончарук.

Напомним, закон президента Владимира Зеленского судебной реформы, которым предусматривается сокращение судей Верховного суда и новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей Украины в четверг, 7 ноября, вступил в силу. Против этого закона выступают ряд международных институций.