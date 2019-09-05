Кабмин уволил 36 заместителей министров

Кабинет министров Украины принял решение об увольнении 36 заместителей и первых заместителей министров из 12 министерств.

Об этом говорится в распоряжения на сайте Кабмина.

Отмечается, что с должности заместителя министра аграрной политики и продовольствия уволены Ольга Трофимцева, Виктор Шеремета, Владимир Топчий и Елена Ковальова.

С должности замминистра спорта уволены Николай Мовчан, Ярослав Войтович, Николай Даневич, а с поста первого замминистра - Игорь Гоцул.

Должностей замминистра культуры лишились Юрий Рыбачук и Тамара Мазур.

Уволен замминистр информационной политики Дмитрий Золотухин, а с поста первого замминистра уволили Эмине Джапарову.

Лишились должностей заместители министра здравоохранения Павел Ковтонюк и Александр Линческий, а также первый замминистра Уляна Супрун.

Должностей замминистра образования и науки лишились Роман Греб и Максим Стриха.

Пост замминистра обороны потерял Игорь Павловский, а также замминистры юстиции Светлана Глущенко, Ирина Садовская, Сергей Петухов, Иванна Смачило, Иван Лищина, Денис Чернышов, а с поста первого уволили замминистра Елену Сукманову.

Своих должностей лишились заместители министра по оккупированным территориям и перемещенным лицам Виктория Воронина, Юрий Гримчак и Георгий Тука. Также уволен первый замминистра Юсуф Куркчи.

С должности замминистра экономического развития и торговли уволены Михаил Титарчук и Юрий Бровченко, а должности замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ потеряли Лев Перцхаладзе и Тарас Токарский.

С должности первого замминистра ветеранов уволен Григорий Галаган. С должности замминистра соцполитики уволена Александра Чуркина.

Напомним, ранее правительство одобрило решение об окончательной отмене бумажного документооборота и переходе на электронный. По словам премьер- министра Алексая Гончарука, это первый шаг к полноценной цифровизации всего документооборота.

Ранее Кабмин назначил своего представителя в Верховной раде 9 созыва. Им стала нардеп, которая прошла в Раду по списку партии Слуга народа под номером 29