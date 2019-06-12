Кабмин уволил замминистра здравоохранения Стефанишину

Кабинет Министров уволил заместителя министра здравоохранения Ольгу Стефанишину, которая написала заявление об отставке и решила баллотироваться в Верховную Раду по списку партии "Голос" Святослава Вакарчука.

Об этом "Українським Новинам" сообщила исполняющая обязанности министра Уляна Супрун.

"Она написала заявление, сегодня уволили",- сказал она. 7 июня замминистра написала заявление об отставке.

Других деталей Супрун не сообщила. По материалам "Главное".