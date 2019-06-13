Канали Смешку перекриті, його дуже бояться - Гордон

Політична партія Ігоря Смешка "Сила і Честь" набере на позачергових виборах у Верховну Раду не менше 10% голосів.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" заявив голова виборчого штабу партії журналіст Дмитро Гордон.

Відповідаючи на питання, як планує зберегти електоральний ресурс, який Смешко набрав на президентській кампанії навесні 2019 року, Гордон відповів: "Нехай це буде моєю невеличкою таємницею, я не можу розповідати про це зараз. Я про це розповім, коли партія Смешка "Сила і честь" набере від 10 до 18%. Тоді я розповім технологію, як я і наш штаб донесуть до українців, що таке партія Смешка "Сила і честь" і хто такий Ігор Смешко".

Гордон підкреслив, що проти Смешка і партії "Сила і Честь" вже розгорнута масштабна інформаційна кампанія по дискредитації: "Канали Смешку перекриті, його дуже бояться, бруд ллється такий, що я, чесно кажучи, і не думав".

"На вістрі атаки на Смешка стоїть Анатолій Шарій, який сказав, що "буде мочити його кожного дня". "Бо отримав, напевно, завдання від своїх друзів з ФСБ", – кажу я. Тому я й Шарію кажу, і всім – пишіть, мочіть, мене мочіть, Смешка мочіть, пишіть все, що завгодно. У мене принцип такий – аби не переплутали прізвище. Все добре, окрім некрологу", – сказав Гордон.

Голова штабу нагадав, що Смешко став сенсацією першого туру президентських виборів, коли набрав понад 6% голосів виборців, витративши всього 1 мільйон 800 тисяч гривень на всю передвиборчу кампанію.

"У нього не було бордів. Може, десь хтось із активістів сам повісив, ну хай бордів 20 на всю Україну. У нього не було жодного ролика по телебаченню! Де такі кандидати ще є? І в результаті він набрав 6% голосів. При тому, що, як свідчать люди з Адміністрації президента Порошенка та люди з СБУ, 3,6% голосів у нього просто банально вкрали", – наголосив Гордон.