Кандидаты от "Голоса" подписались не идти в Раду более двух раз

Лидер партии Святослав Вакарчук призывает другие партии тоже подписать обязательство

Кандидаты в нардепы от партии Святослава Вакарчука Голос подписали обязательство не баллотироваться в Верховную Раду более двух раз во время акции "Изменим Раду - изменим Украину". Об этом сообщает Укринформ.

Вакарчук заявил, что "это делается для того, чтобы дать возможность новым людям приходить в парламент".

Ранее лидер Голоса предлагал запретить быть нардепом трижды подряд. Также он пообещал показать декларацию о доходах еще до досрочных выборов в парламент, которые пройдут 21 июля. По материалам Лига.