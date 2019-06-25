Кандидаты от "Голоса" подписались не идти в Раду более двух раз
2019-06-25 16:10
Лидер партии Святослав Вакарчук призывает другие партии тоже подписать обязательство
Кандидаты в нардепы от партии Святослава Вакарчука Голос подписали обязательство не баллотироваться в Верховную Раду более двух раз во время акции "Изменим Раду - изменим Украину". Об этом сообщает Укринформ.
Вакарчук заявил, что "это делается для того, чтобы дать возможность новым людям приходить в парламент".
Ранее лидер Голоса предлагал запретить быть нардепом трижды подряд. Также он пообещал показать декларацию о доходах еще до досрочных выборов в парламент, которые пройдут 21 июля. По материалам Лига.