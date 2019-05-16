Каплин вышел из БПП и призвал Зеленского распустить Раду

Нардеп Сергей Каплин подал заявление спикеру парламента Андрею Парубию о выходе из фракции "Блок Петра Порошенко". Об этом он заявил с трибуны Верховной Рады, передает Depo.ua.

"Я заявляю на сегодняшний день - у нас нет никакой коалиции", - подчеркнул депутат.

"В подтверждение моего тезиса я повторно передаю председателю Верховной Рады Украины заявление о выходе из коалиции БПП. У Вас, Зеленский, есть право распустить сразу украинский парламент", - считает народный депутат.

После этого время его речи вышло. Каплин также требовал инаугурации новоизбранного президента 19 мая, хотя Рада уже назначила такую инаугурацию на 20 мая.

По материалам Bigmir)net Новости