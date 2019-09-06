Касько назначен первым заместителем генпрокурора

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал приказ о назначении Виталия Касько первым заместителем генерального прокурора Украины, сообщают в Генпрокуратуре.

"Генеральный прокурор Руслан Рябошапка 5 сентября 2019 года подписал приказ о назначении Виталия Касько первым заместителем генерального прокурора", - говорится в сообщении, обнародованном в пятницу на сайте ведомства.

Касько окончил Львовский государственный университет им.Ивана Франко в 1998 году, с этого же года начал работать в органах прокуратуры во Львовской области.

С 2002 по 2005 гг работал старшим прокурором Генпрокуратуры, в 2005-2007 - занимался юридической практикой, впоследствии вернулся в Генпрокуратуру и возглавил международно-правовое управление.

В 2014 году Касько был назначен заместителем генпрокурора, уволился с должности в 2016 году и занимался адвокатской практикой.

В 2016 году Генпрокуратура уведомила о подозрении В.Касько в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190 (Мошенничество) и ч.4 ст.358 (Подделка документов) Уголовного кодекса Украины. Речь шла о якобы незаконном получении квартиры как сотрудника органов прокуратуры.

Касько тогда заявил, что на то время генеральный прокурор Украины Виктор Шокин лично инициировал уголовное преследование в отношении него. "Генпрокурор Виктор Шокин, которого я публично обвинил в покрытии коррупции и саботаже реформы прокуратуры, лично инициировал и возглавляет мое уголовное преследование", - заявил Касько.

Также он заявил, что его хотят заставить покинуть страну, но не намерен этого делать, и будет бороться за свои права.

Печерский райсуд Киева отказал прокуратуре в избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для Касько, но при этом назначил ему меру пресечения в виде личного обязательства до 10 июня текущего года. Он заявил, что считает такое решение суда необоснованным и намерен его обжаловать.

Прокуроры настаивали на аресте Касько с альтернативой залога в 1,8 млн грн (эта сумма эквивалентна стоимости квартиры, которой он якобы незаконно завладел, как утверждают представители прокуратуры).

Официально о закрытии уголовного производства в отношении Касько не сообщалось