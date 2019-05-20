Кернес и Труханов создают новую партию

Городской глава Харькова Геннадий Кернес и городской глава Одессы Геннадий Труханов намерены повести в Верховную Раду Украины новую партию. Об этом Кернес написал в Facebook, передает УНН.

"Да, подтверждаю: мы с мэром Одессы Геннадием Трухановым действительно поведем в новый парламент партию. Партию людей, которые слышат других людей, которые работают для других людей, которые понимают проблемы других людей и знают, как их решить", - написал Кернес.

При этом он отметил, что он, а также Труханов "были и останемся городскими головами Харькова и Одессы".

Напомним, 2 марта 2015 года следователями ГПУ Кернесу было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.127 (пытки), ч.ч.2, 3 ст.27, ч.1 ст.129 (угроза убийством) УК Украины и объявлено о завершении досудебного расследования.

10 августа 2018 года Киевский районный суд Полтавы постановил закрыть уголовное производство по обвинению Кернеса и его охранников "в связи с отказом стороны обвинения от обвинения". Судья отметил, что суд расценивает отказ прокуроров от участия в дебатах и их длительное отсутствие на суде как отказ от обвинения.

ГПУ подала апелляцию на решение суда о закрытии дела против Кернеса.

Также напомним, что мэр Одессы Геннадий Труханов является одним из 8 фигурантов по делу завода "Краян". По данным НАБУ, Одесский городской совет приобрел здание за 185 миллионов гривен в частной структуры, которая, в свою очередь, в начале 2016 года заплатили за это комплекс на аукционе 11,5 миллиона гривен.

14 февраля в аэропорту "Борисполь" задержали Труханова и его заместителя.

Одесского городского главу и его заместителя подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.