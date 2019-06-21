Кернес подписал решение о возвращении проспекту имени Жукова
В Едином реестре городских актов решение опубликовано с печатью Департамента организационной работы.
Мэр Харькова Геннадий Кернес подписал решение Харьковского городского совета о возвращении имени советского маршала Георгия Жукова проспекту Григоренко.
Это изданию "Медиапорт по телефону подтвердил лично Кернес.
В разговоре он сначала посоветовал смотреть решение на сайте горсовета.
В Едином реестре городских актов решение опубликовано с печатью Департамента организационной работы, без подписи городского головы.
На вопрос, означает ли это, что подпись есть, Кернес сказал:
"Если есть печать, значит, есть подпись".
Как сообщал УНИАН, 19 июня Харьковский городской совет поддержал решение о возвращении проспекта имени Жукова.
Комментируя принятое решение, в Украинском институте национальной памяти заявили, что Жуков является лицом, занимавшим руководящие должности в высших органах власти и управления СССР, а также в коммунистической партии. Поэтому присвоение имени Жукова любому объекту топонимики Харькова противоречить закону о декоммунизации.
В учреждении отметили, что согласно ч. 2 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины, действия по распространению и публичного использования символики коммунистического тоталитарного режима, совершенные лицом, которое является представителем власти, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой. По материалам УНИАН.