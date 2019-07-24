Кличко о деле ГБР в отношении него: Абсолютно раздутая чушь

Городской голова Киева Виталий Кличко в ответ на появившуюся в СМИ информацию об открытии в отношении него Государственным бюро расследований (ГБР) уголовного производства заявляет, что действует в правовом поле.

"Относительно информации об уголовном производстве ГБР о моих якобы каких-то нарушениях. Абсолютно раздутая чушь!" – написал Кличко на своей странице в Фейсбуке в среду.

Он подчеркнул, что как мэр столицы "действует исключительно в правовом поле".

Кличко утверждает, что изначально информационный "вброс" был сделан юристом – партнером бывшего заместителя главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрея Портнова, затем подключился сам Портнов: "Сначала "вбросили" от юристки-партнерши Портнова. Не пошло. Теперь, с подачи уже самого Портнова, распространили в СМИ грязную манипуляцию".

"Андрей Портнов не может не знать, что это "дело" лопнет, как мыльный пузырь. И инспирировано оно только ради медиаэффекта", - выразил уверенность городской голова Киева.

Он также обратился к Портнову: "…ждите ответа от ГБР. Убежден, разберутся быстро".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Кличко вручена повестка на допрос в ГБР - по делу, касающемуся земельных махинаций