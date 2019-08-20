Кличко, Парубия и Луценко вызовут на допрос по делу о растрелах на Майдане

Суд по делу о расстрелах на киевской улице Институтской 20 февраля 2014 года решил частично удовлетворить ходатайство адвокатов экс-беркутовцев о допросе свидетелей.

Об этом сообщает "Громадське".

В список свидетелей попали мэр Киева Виталий Кличко, генпрокурор Юрий Луценко, экс-глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, спикер Рады 8-го созыва Андрей Парубий, нардеп Сергей Пашинский, посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, бывший замглавы АП Виктора Януковича Андрей Портнов, экс- глава МИД Леонид Кожара, экс-глава Минюста Елена Лукаш.

Кроме того, суд разрешил допросить 15 человек из 38 бывших правоохранителей, которые с 18 по 20 февраля 2014 года находились на месте расстрелов в центре Киева. Разрешено провести допрос и работников, которые обслуживали спецтранспорт.